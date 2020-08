Freundeskreis kämpft in Haferungen für Erhalt der St. Andreas-Kirche

Auf 53 Mitglieder angewachsen ist der Freundeskreis zur Erhaltung der Sankt Andreaskirche in Haferungen. „Wir haben uns zum Ziel gesetzt, unsere wunderschöne Dorfkirche aus dem Jahr 1720 vor dem Verfall zu bewahren“, sagt Irina Gemsa, die Sprecherin des Freundeskreises. Viele der Mitglieder seien gar nicht in der Kirche und würden sich trotzdem für deren Fortbestand einsetzen.

„Wir haben kein Pfarrhaus und damit keine Gemeinderäume mehr, wo wir uns treffen können“, betont Anne-Katrin Wolter (parteilos), die Ortsteilbürgermeisterin der 200-Seelen-Gemeinde. Das Dorfleben würde dies aber hergeben. Und die Kirche soll dabei im Zentrum stehen, der Altarraum später auch als Gemeinderaum genutzt werden.

Feuchtigkeit durch undichte Stellenbefördert Fäulnis am Holzskelett

Um dieses Ziel zu verfolgen, ist geplant, die stark sanierungsbedürftige Kirche in vier Bauabschnitten mit Kosten von 389.000 Euro zu sanieren. Das Erfurter Architekturbüro Smits & Tandler hat dazu im Juni ein 57 Seiten starkes Konzept, eine sogenannte Zielplanung entworfen.

Die Decke in der evangelischen Kirche St. Andreas in Haferungen weist schwere Schäden auf. Foto: Marco Kneise

„Die Kirche weist einige ernste Schäden auf“, sagt Gemsa. Die letzte Generalüberholung sei Mitte der 50er-Jahre des vorigen Jahrhunderts vorgenommen worden, 2006 wurde der Kirchturm verschiefert. Ansonsten wurde für den Erhalt des Gotteshauses nur das Notwendigste getan.

„Die Schieferdeckung aus DDR-Zeiten ist infolge jahrzehntelanger Witterungseinflüsse wie Regen, Sturm sowie Frost- und Tauwetter verschlissen“, heißt es in dem Konzept. Die Anschlüsse an First- und Gratbereichen seien undicht, die Dachschalung und die profilierten Holzgesimse im Traufbereich durch umfangreiche Fäulnisschäden zerstört. „Aufgrund jahrelanger undichter Dachdeckung existieren zahlreiche Fäulnisschäden an der Holzkonstruktion des Zeltdaches mit Laterne und geschweifter Haube“, heißt es weiter.

Auch die Wand- und Deckenflächen wiesen umfangreiche Feuchtigkeitsschäden auf, es gebe Risse im Bereich der Fensterachse, Abplatzungen und Schalenbildung infolge hoher Feuchte- und Salzkonzentrationen. Im Bereich des Altarraumes habe sich der Fußboden und etwa zehn Zentimeter abgesenkt. Als kurzfristige Maßnahmen seien ein Rissmonitoring und ein Laser-Höhen-Nivellement durch das Architektenbüro vorgenommen worden.

Das Uhrwerk der Turmuhr aus dem Jahr 1928 ist nicht mehr funktionstüchtig, soll aber repariert werden. Foto: Marco Kneise

„Unsere Kirche verfügt über eine schöne Knauf-Orgel aus dem Jahr 1889, die aber leider nicht mehr funktioniert“, berichtet Gemsa. Und zwar sei der Kompressor kaputtgegangen. Auch die Kirchturmuhr ist seit mehreren Jahren nicht mehr funktionstüchtig. „Wir haben einen Antrag auf Reparatur des Uhrwerkes gestellt, doch wir warten seit Juni auf die kirchenaufsichtliche Genehmigung“, ärgert sich die engagierte Frau aus Haferungen. Dabei fehle nur noch eine einzige Unterschrift.

Eine Nachfrage beim Kreiskirchenamt ergab, dass sich der Antrag noch in Bearbeitung befindet. „Die Anträge werden nach der Reihenfolge ihres Eingangs behandelt“, sagt Superintendent Andreas Schwarze. Doch es könnten immer einmal Notfälle dazwischenkommen. „Einen solchen hatten wir mit der dringend notwendigen Turmsanierung der Windehäuser Kirche“, führt Schwarze aus. Der Haferunger Antrag sei nicht vergessen.

Ein Termin mit der Baureferentin des Kirchenkreises sei kurzfristig abgesagt worden, so Gemsa. Auf diesem sollte auch der Bauantrag für die Kirchensanierung besprochen werden. Das Genehmigungsverfahren sollte laut Zielplanung des Erfurter Architekturbüros im September und Oktober vonstatten gehen. Die Bauausführung ist für Juni bis Oktober 2021 vorgesehen.

Gut möglich, dass sich dieser Zeitablauf noch einmal verzögern wird. „Denn der Zeitplan greift erst dann, wenn die Finanzierung gesichert ist“, gibt Gemsa zu bedenken. Und da gebe es noch einige Fragezeichen.