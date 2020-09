Friedensbaum wächst jetzt auf dem Petersberg in Nordhausen

Voriges Jahr feierte die Stadt das 1. Friedensfest vor der Stadtbibliothek – verbunden mit dem 11. Treppenfest und dem 4. Familienwandertag. Auch dieses Jahr sollte trotz Corona ein Stück Erinnerung, Mahnung und gemeinsames Aktivsein ermöglicht werden. Aus diesem Grund wurde auf dem Petersberg ein Friedensbaum gepflanzt – organisiert von Schrankenlos-Verein und der Stadt.

Die Erinnerung an den Beginn des Zweiten Weltkrieges ist in diesem Jahr auch der Auftakt der interkulturellen Woche in Nordhausen. Oberbürgermeister Kai Buchmann (parteilos) verweist darauf, „dass der Ort der Baumpflanzung zum diesjährigen Friedensfest wohl gewählt ist. Der Weltkrieg zerstörte unsere Stadt nahezu komplett.“ Im Umfeld des Petri-Turms waren nach dem 3. und 4. April 1945 die meisten Todesopfer in der Stadt zu beklagen. „Unsere Geschichte sowie der derzeitige Zustand der Welt führen uns deutlich vor Augen, wie wichtig es ist, sich jeden Tag gemeinsam für den Frieden einzusetzen. Denn Frieden ist leider keine Selbstverständlichkeit,“ meint Buchmann.

Stephanie Tiepelmann-Halm vom Schrankenlos-Verein berichtet, dass in der vorjährigen interkulturellen Woche sowie zum 15. Nordhäuser Citylauf Spenden gesammelt wurden. Der als Friedensbaum gepflanzte Ginkgo-Baum wird durch diese Spenden und die Stadt Nordhausen finanziert.

Die Stadt übernimmt künftig die Pflege des Baumes. Tiepelmann-Halm und Buchmann rufen Vereine, Verbände und Initiativen als mögliche Spender für den Friedensbaum 2021 auf. Denn aus der Pflanzung des Friedensbaumes im Petersberggarten könnte sich in den folgenden Jahren eine Tradition entwickeln.