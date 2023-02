Friedensgebete in Nordhausen und Ilfeld zum Jahrestag des russischen Angriffskrieges auf die Ukraine

Friedrich Kramer, Landesbischof der Evangelischen Kirche in Mitteldeutschland (EKM) kommt für ein Friedensgebet in die Nordhäuser Frauenbergkirche.

Nordhausen/Ilfeld. Wann und wo genau in Nordhausen Landesbischof Friedrich Kramer für Frieden beten wird

Landesbischof Friedrich Kramer kommt an diesem Freitag, dem 24. Februar, um 18 Uhr zu einem Friedensgebet in die Nordhäuser Frauenbergkirche.

Anlässlich des ersten Jahrestages des russischen Angriffs auf die Ukraine wird er dort gemeinsam mit Ukrainerinnen und Ukrainern für den Frieden beten. Wie Regina Englert vom Evangelischen Kirchenkreis Südharz mitteilt, werde der Abend entsprechend teilweise zweisprachig gestaltet.

Landesbischof Kramer ist der Friedensbeauftragte des Rates der Evangelischen Kirche in Deutschland. Erst kürzlich sagte er auf einer Konferenz für Friedensarbeit in Erfurt, dass sich Christinnen und Christen mit aller Kraft, mit tatkräftigem Engagement und mit intensivem Gebet für einen gerechten Frieden in der Welt einsetzen müssten. Sie dürften nicht hinnehmen, dass Menschen in Kriegen sterben und zur Flucht gezwungen würden.

Ein weiteres Friedensgebet anlässlich des ersten Jahrestages des russischen Angriffs auf die Ukraine gibt es am gleichen Tag um 19.30 Uhr in der Ilfelder Kirche. Damit schließt sich die Kirchengemeinde Ilfeld der deutschlandweiten Aktion „Gemeinsam für den Frieden“ an. Die Andacht wird vom Ilfelder Gospelchor mitgestaltet.