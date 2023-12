Unter erschwerten Bedingungen fand die Aussende-Feier des Friedenslichtes am Samstag in Nordhausen statt. Hier nimmt Landrat Matthias-Jendricke das Licht in Empfang.

Religion Friedenslicht in Nordhausen an die Jugendfeuerwehren übergeben

Nordhausen Bei schlechten Wetterbedingungen findet die Aussende-Feier des Friedenslichtes am Samstagmorgen in Nordhausen statt. Alle Jugendwehren des Landkreises sind erschienen, um das Licht in die Gemeinden zu bringen.

Der Himmel meinte es nicht gut mit den vielen Mitgliedern der Jugendfeuerwehren des Landkreises Nordhausen, die sich am Samstagmorgen mit ihren Fahrzeugen auf dem Nordhäuser August-Bebel-Platz versammelt hatten. Feuchter Schneefall und ein nasser Untergrund erschwerten die Bedingungen der Aussende-Feier des Friedenslichtes an die Gemeinden.

Nele Glaser von der Jugendfeuerwehr Kleinwechsungen/Werther und Nicole Ellies von der Pfadfinderjugend brachten das Friedenslicht, das sie zuvor in Bad Langensalza abgeholt hatten. Landrat Matthias Jendricke (SPD) war der Erste, der das Licht in Empfang nahm, ehe sich die Jugendfeuerwehren einreihten, um das Licht zu übernehmen.

Jendricke sprach von einem Symbol des Friedens, das heute angesichts des Geschehens in Israel dringender denn je sei. „Wir wollen alle zusammenstehen und daran erinnern, dass Frieden ein hohes Gut ist“, sagte er. Der Landrat dankte allen, die sich ehrenamtlich engagieren. Er freue sich, dass so viel Nachwuchs in den Feuerwehren heranwächst, wie die vielen erschienenen Wehren zeigten.

„Ihr bringt damit den Frieden in die Stadt, auch wenn ihr im Einsatz seid“, sagte Nordhausens Oberbürgermeister Kai Buchmann (parteilos) an die Jugendwehren gewandt. Und er versprach, dass der Bebel-Platz aufgrund des schlechten Zustandes „bald gemacht werden muss“. Denn alle Beteiligten holten sich wegen des Untergrundes nasse Füße.

„Das Licht soll herausscheinen aus Bethlehem und in die Welt gehen, damit es Frieden bringt“, sagte Superintendent Andreas Schwarze. Denn dieser sei heute mehr denn je notwendig. „Bringt das Licht zu den Menschen, damit es seine Friedenskraft entfalten kann“, fügte er hinzu.

Anschließend fuhren die Jugendfeuerwehren in die Gemeinden, um das Licht dort zu entzünden. Und der Verein Trauer-Welten nahm das Friedenslicht auf dem Hauptfriedhof in Nordhausen, am Grabfeld der Schmetterlingskinder, in Empfang.