Das Licht aus Bethlehem wird alljährlich in der Adventszeit als Symbol des Friedens an Vertreter aus Politik, Kirchen, Institutionen, zahlreiche Hilfsorganisationen, Verbände und Menschen des öffentlichen Lebens überreicht.

Friedenslicht in Nordhausen angekommen

Nordhausen. Aussendefeier findet am kommenden Samstag auf dem Bahnhofsplatz statt.

Eine Abordnung, geleitet von der Kreisjugendfeuerwehr Nordhausen, brachte am dritten Advent das Friedenslicht nach Nordhausen. „Wir empfingen das Friedenslicht von Bethlehem in der Marktkirche zu Bad Langensalza. Bis zu unserer Aussendefeier am 17. Dezember werden die Kameraden der Berufsfeuerwehr das Licht behüten“, berichtet Thomas Knödel von der Kreisjugendfeuerwehr.

Die Friedenslichtaktion findet an diesem Samstag von 9.30 Uhr bis 10.30 Uhr auf dem Bahnhofsplatz statt. Seit 14 Jahren trägt die Kreisjugendfeuerwehr das Friedenslicht von Bethlehem in den Landkreis und verteilt das Licht kreisweit, unterstützt von den Pfadfindern. Anschließend, wird es auf dem Nordhäuser August-Bebel-Platz von 10.30 Uhr bis 11.30 Uhr von der Nordhäuser Feuerwehr weitergegeben.

Tags darauf am 4. Adventssonntag lädt zwischen 11 Uhr und 12 Uhr die Jugendfeuerwehr Nordhausen-Mitte und der Verein TrauerWelten ein, das Friedenslicht vor der Trauerhalle des Nordhäuser Hauptfriedhofes in mitgebrachten Laternen entgegenzunehmen und an die Gräber der verstorbenen Angehörigen zu bringen. Zudem wird 11 Uhr Tobias Titulaer einige Gedanken zum Licht vortragen.