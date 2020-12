Das Friedenslicht wird in diesem Jahr am 19. Dezember in Nordhausen eintreffen.

Friedenslicht trifft am 19. Dezember in Nordhausen ein

Die Kreis-Jugendfeuerwehr wird gemeinsam mit den Pfadfindern der Adventjugend das Friedenslicht aus Bethlehem am Samstag, 19. Dezember, im Landkreis Nordhausen verteilen. Coronabedingt wird die Friedenslicht-Aktion in diesem Jahr ein wenig anders ablaufen als in den Vorjahren, sagt Kreis-Jugendfeuerwehrwart Mario Willhardt. Man habe eine begrenzte Anzahl von Floriansjüngern eingeladen, die das Friedenslicht auf dem Hof des Historischen Landratsamtes in Nordhausen erhalten. Die Teilnehmer und Gäste bleiben während der Veranstaltung in ihren Fahrzeugen; es gelten die Hygienemaßnahmen. Die Jugendfeuerwehren bringen das Friedenslicht anschließend in ihre Stützpunkte.

Wer sich selbst das Friedenslicht abholen möchte, für den gibt es in diesem Jahr eine besondere Drive-In-Aktion: Von 9.30 bis 10 Uhr können Interessierte zum Historischen Landratsamt kommen, im Auto über die Einfahrt in der Grimmelallee auf den Hof fahren, das Friedenslicht abholen und über die Ausfahrt über die Behringstraße wieder rausfahren.

Außerdem kann man sich das Friedenslicht von der Nordhäuser Feuerwehr auf dem August-Bebel-Platz in Nordhausen, von 9.30 bis 11 Uhr und bei den Pfadfindern an der Blasii-Kirche in Nordhausen von 15 bis 17 Uhr abholen.