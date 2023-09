Friedrichsthal hilft nach Wohnhausbrand

Friedrichsthal. Wenn eine Seniorin über Nacht wegen eines Blitzschlags ihr Zuhause verliert, lässt das niemanden im Dorf kalt: Friedrichsthal steht zusammen. Die erste große Spende ist der Frau gewiss.

Die Mitglieder des Heimatvereins Friedrichsthal mussten nicht lange überlegen: Nach dem Wohnhausbrand durch Blitzschlag im Ortsteil Gratzungen in der Nacht zu Mittwoch überweisen sie zugunsten der betroffenen Seniorin 500 Euro auf das Spendenkonto.

Der Heimatverein will außerdem den Erlös des nächsten Erntedankfests spenden: Am 1. Oktober ist ein Festgottesdienst geplant, in dem auch die Renovierung des Gotteshauses vor zehn Jahren gefeiert wird. Die „Kirchenmalermäuse“ wollen anschließend Kaffee, Kuchen, Herzhaftes und Getränke anbieten.

Die Landgemeinde Bleicherode hat das Spendenkonto eingerichtet, IBAN: DE66 8205 4052 0031 0309 21, Verwendungszweck: Brand Friedrichsthal