Frontalzusammenstoß in Nordhausen

Nordhausen Eine 25-Jährige übersah in Nordhausen den Gegenverkehr und krachte mit ihrem Auto in einen Chevrolet. Dessen Fahrer und die Unfallverursacherin wurden leicht verletzt ins Krankenhaus gebracht.

Frontal stießen am Dienstagabend in Nordhausen zwei Fahrzeuge zusammen. Eine 25-jährige Autofahrerin fuhr auf der Freiherr-vom-Stein-Straße und wollte nach links in die Uferstraße abbiegen. Dabei übersah sie den Chevrolet eines 30-Jährigen und kollidierte mit diesem. Beide wurden mit dem Rettungsdienst leicht verletzt ins Krankenhaus gebracht.

Die Unfallfahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden wird auf circa 10.000 Euro geschätzt. Die Straße war zeitweise voll gesperrt.

