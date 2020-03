Früherer Bürgermeister spendet Baum in Nordhausen

Zur Feierstunde „30 Jahre friedliche Revolution“ am 9. November 2019 ist dem Nordhäuser Alt-Bürgermeister Manfred Schröter (CDU) durch den heutigen Oberbürgermeister Kai Buchmann (pl) und die Stadtratsvorsitzende Tilly Pape (CDU) die Nordhäuser Ehrennadel feierlich verliehen worden. Diese Auszeichnung war verbunden mit einem Geldbetrag in Höhe von 250 Euro.

Manfred Schröter hatte sich damals dafür ausgesprochen, diesen Betrag für die Pflanzung eines Baumes in Nordhausen zu spenden und somit dem Stadtgrün-Fonds zugutekommen zu lassen. Den Worten folgten Taten. Wie Lutz Fischer, Sprecher der Nordhäuser Stadtverwaltung, berichtete, erfolgte an diesem Dienstag die offizielle Übergabe des gespendeten Baumes im Beisein von Manfred Schröter und Kai Buchmann.

Der Baum, bei dem es sich um einen Apfeldorn (Crataegus lavellei Carrierei) handelt, wurde bereits Ende des vergangenen Jahres auf der Grünfläche in der Karolingerstraße gepflanzt. Der Apfeldorn hat einen aufrechten Wuchs mit dornigen Zweigen. Die weiß-rosafarbenen Blüten duften sehr stark und bilden viele orangerote, sehr dekorative Früchte aus, die bis in den Winter anhaften und als Nahrung für Vögel dienen.

Der Stadtgrün-Fonds von Nordhausen wurde im Sommer 2014 ins Leben gerufen, um das bürgerschaftliche Engagement in der Rolandstadt zu erweitern. Bisher sind in diesem Rahmen bereits fast 29.000 Euro an Spenden eingegangen, berichtete Lutz Fischer. Es konnten dank dieses Geldes im Stadtgebiet von Nordhausen schon 36 Bäume gepflanzt, mehrere Bänke, Waldschenken sowie Spielgeräte aufgestellt und Tiere im Stadtpark sowie eine Brunnenanlage unterstützt werden.

Wer den Stadtgrün-Fonds in Zukunft unterstützen möchte, kann dies jederzeit tun.: Detaillierte Informationen zum Stadtgrün-Fonds sind auf der Internetseite der Stadt unter www.nordhausen.de oder in den zum Beispiel im Rathaus ausliegenden Flyern zu finden.

Manfred Schröter, der vor drei Wochen seinen 85. Geburtstag feierte, war in den Jahren von 1990 bis 1994 Bürgermeister der Stadt Nordhausen und somit nach der friedlichen Revolution das erste frei gewählte Stadtoberhaupt. Vor seiner politischen Laufbahn war der promovierte Mediziner 30 Jahre lang als Arzt in Nordhausen tätig.

Im Februar 1990 wählte ihn die Südharzer CDU zu ihrem Kreisvorsitzenden. Vier Monate später wurde er Bürgermeister der Rolandstadt. Im Juni 1994 unterlag er in der Stichwahl zum Oberbürgermeisteramt der Sozialdemokratin Barbara Rinke. Bis Ende 2011 war der Christdemokrat Mitglied des Stadtrates. Bekannt ist Manfred Schröter auch als Südharzer Heimatforscher und Autor mehrerer heimatgeschichtlicher Publikationen über die Zerstörung der Stadt Nordhausen im April 1945 und über die regionale Geschichte der Juden.