Früherer Zeitsoldat leitet jetzt Kindergarten im Kreis Nordhausen

Maik Kaden ist neuer Leiter der Kindertagesstätte Kinderspielkiste in Niedergebra. Der 33-Jährige hatte sich Anfang des Jahres beim Kita-Betreiber, dem Deutschen Roten Kreuz in Nordhausen, auf eine normale Erzieherstelle für Niedergebra beworben. „Doch dann rief mich die ausscheidende Leiterin, Frau Panse, im März an und fragte mich, ob ich mir auch die Leiterposition vorstellen könnte. Da habe ich Ja gesagt“, so der gebürtige Nordhäuser, der jetzt in Großlohra wohnt.

Kaden ist Quereinsteiger. Nach einer Kochlehre ging er als Zeitsoldat zur Bundeswehr und brachte es dort bis zum Hauptfeldwebel. Nach seinem Ausscheiden begann er 2014 eine Ausbildung zum Erzieher und arbeitete nach seinem Abschluss als Hortner beim Schulamt Nordthüringen. Im Februar 2018 wechselte er als Hortner an die Grundschule Niedergebra. Dort war er zuletzt als Hort-Koordinator tätig. Für die Leitung eines Kindergartens sind laut Thüringer Kita-Gesetz bestimmte Qualifikationen notwendig. Und es kommt auf die Größe der Einrichtung an. „Ab 70 Kinder ist ein Studium mit Bachelor-Abschluss erforderlich. Das habe ich nicht. Da der Niedergebraer Kindergarten aber über genau 69 Plätze verfügt, reichen meine Qualifikationen aus“, erklärt Kaden. Ihm sei zugute gekommen, dass er bei der Bundeswehr und im Judosportverein früher Leitungsfunktionen ausgeübt hat. Im Juni habe er seine Tätigkeit aufgenommen, als die Leiterin noch anwesend war. „Es war für mich ein gleitender Einstieg, bevor mein offizieller Start zum 1. Juli erfolgte“, so der Südharzer. „Mein Beginn war schon interessant, weil er durch Corona nicht alltäglich war“, betont er. Die eingeschränkte Betreuungszeit sei nicht schlecht gewesen, weil die Erzieher so mehr Zeit für die Kinder hatten. Und er habe eine Neuerung vorgenommen. „Wir haben einen Projektversuch gestartet mit einer um 30 Minuten verkürzten Öffnungszeit, um die Betreuungsqualität zu verbessern.“ Der Kindergarten hat jetzt von Montag bis Freitag von 6 bis 16.30 Uhr geöffnet.