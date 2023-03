Frühling in Nordhausen: Der grüne Samstagsmarkt kehrt zurück

Grüner Markt am Rathaus: Zum Saisonstart am 28. März 2020 kam auch Roswitha Einecke (59) aus Thüringen, die zu Hause einen kleinen Garten-Betrieb führt und auf dem Markt Obst, Gemüse und Jungpflanzen verkauft.

Nordhausen. Saisonstart am Rathaus in Nordhausen. Ab sofort ist wieder an jedem Sonnabend auf dem Marktplatz einiges los.

Mit dem Frühling startet auch wieder der Samstagsmarkt in Nordhausen, berichtet Rathaussprecherin Franziska Mühlhause. Ab diesem Sonnabend, 25. März, freuen sich die Marktbeschicker von 8 bis 12 Uhr auf den lebhaften Austausch mit den Nordhäusern. An drei Wochenenden in diesem Jahr erwarten die Marktbesucher ganz besondere Aktionen auf dem Rathausplatz. „Mit einer unvergleichlich familiären Atmosphäre, leckeren Rezepten, hilfreichen Pflanzanleitungen und dem ein oder anderen Witzchen“ will der Markt die Nordhäuser locken, wirbt Katrin Schiel von der Deutschen Marktgilde. Als Höhepunkt gelten die alljährlichen Sondermärkte – der Wurstmarkt, der Geranienmarkt sowie der herbstliche Zwiebel- und Kürbismarkt.