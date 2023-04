Frühlingserwachen im Nordhäuser Humboldt-Gymnasium: Schüler zeigen beim Frühlingskonzert ihr Können

Nordhausen. Den Zuhörern wurde in der Aula des Nordhäuser Gymnasiums ein abwechslungsreiches Programm geboten.

In der Aula vom Wilhelm-von-Humboldt-Gymnasium hat vor Kurzem ein Frühlingskonzert stattgefunden, an dem Schüler aller Jahrgangsstufen mitwirkten. Den Zuhörern wurde ein abwechslungsreiches Programm geboten. Neben zahlreichen instrumentalen Beiträgen auf dem Klavier, der Klarinette, dem Akkordeon, den Cajons oder der Gitarre zeigten auch Sänger ihr Können. Zwei Bands präsentierten sich ebenfalls. Zum Abschluss sang das Humboldt-Ensemble gemeinsam mit dem Publikum „We are the world“.