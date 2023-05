Andrea Rink und Marion Haendly vom Blumenladen in Rehungen brachten den floralen Frühling nach Niedergebra.

Frühlingsmarkt im Südharz-Dorf Niedergebra lockt viele Besucher aus nah und fern an

Niedergebra. Wie auch ohne Sonnenschein und Wärme frühlingshafte Stimmung in Niedergebra im Landkreis Nordhausen aufkam. Und was das Wichtigste für die Organisatoren war.

Leider war das Wetter zum Frühlingsmarkt in Niedergebra nicht so gut wie gehofft. Trotzdem war das Team der Organisatoren aus der Gemeinde rund um Uwe Jipp zufrieden mit der beliebten Veranstaltung. „Wir haben das Beste daraus gemacht, auch wenn wir uns mehr Händler gewünscht hätten“, erklärt Uwe Jipp. „Und das Wichtigste ist doch, mit solchen Veranstaltungen, den Zusammenhalt in der Gemeinde zu fördern.“

Rund zehn Stände sorgten trotz des schlechten Wetters für frühlingshafte Stimmung auf dem Park und im Dorfgemeinschaftshaus. Ein Angebot, das nicht nur von den Einwohnern, sondern auch von zahlreichen Gästen gut angenommen wurde.