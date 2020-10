Das Dorf ist eine Baustelle. Hochstedt erhält eine neue Kanalisation. Die Tiefbauarbeiten schreiten voran.

Bauherr ist die Stadt Nordhausen. Die hat auch ein Bauschild anfertigen lassen und aufgestellt. Auf dieser Tafel können die Hochstedter lesen, worauf sie sich freuen dürfen – auf den Schmutz- und Regenwasser-Ortssammler, das Schmutzwasser-Pumpwerk und die Druckleitung nach Herreden.

Diese Baureklame hat auch eine Überschrift: Ortsentwässerung. „Das ist ein Witz“, sagen inzwischen die Dorfbewohner. Darüber lachen können aber nur die sarkastischen.

Die Planer des Projektes haben offensichtlich einen wesentlichen Baustein vergessen – die Oberflächenentwässerung. Die Hochstedter können das nicht verstehen. Regnet es am steilen Berg, fließt das Wasser in die südlich gelegenen Höfe der Günzeröder Straße. Fünf Hofeinfahrten sind allein dort betroffen.

Die Eigentümer der tiefer gelegenen Grundstücke sind empört. Die Bürger sollen für die Entwässerung ihrer Höfe sorgen. Der finanzielle Aufwand hat es in sich. Aber andererseits vergisst die Stadt die Entwässerung ihrer öffentlichen Straße. Die Hochstedter fragen sich: „Ist das rechtens? Ist eine oberflächige Ableitung des Niederschlagswassers von einer öffentlichen Verkehrsfläche auf ein privates Grundstück zulässig?“

Die Dorfbewohner schauen auf ihren ehrenamtlichen Ortsbürgermeister Steffen Scheibe (parteilos). „Kümmer dich“, hört er dieser Tage häufig. So nutzt er sein Rederecht im Ausschuss des Stadtrates. Seine Anfrage bleibt wirkungslos. So schreibt er an die Nordhäuser Stadtverwaltung.

Aus dem Rathaus kommt eine Antwort. „Der von ihnen geschilderte Sachverhalt ist prinzipiell richtig“, schreibt Bürgermeisterin Jutta Krauth (SPD). Aber: „Aus finanziellen Gründen ist es der Stadt Nordhausen derzeit im Zuge der Haushaltssperre nicht möglich, an der Straßenentwässerung Änderungen vorzunehmen bzw. diese zu installieren.“ Das Problem könne gegenwärtig nicht beseitigt werden.

In Hochstedt wächst der Unmut. Das könne doch nicht wahr sein, schimpfen die Bewohner. Sie verlangen von der Stadt eine Lösung, so lange es der Baufortschritt zulässt.

Die Baufirma habe keine Schuld, betont der Dorfchef. Die Männer von Mütze & Rätzel seien sehr kooperativ, hilfsbereit und wohlwollend, lobt er. Im Rahmen ihrer Möglichkeiten unternehmen sie viel, um den Hochstedtern das Leben mit der Baustelle erträglicher zu gestalten. Aber darüber hinaus müssen sich die Arbeiter selbstverständlich an ihre Vorgaben halten.

Der Bürgermeister ärgert sich über die Projekt-Planer. Er hätte sich auch einen einseitigen Bürgersteig gewünscht. Aber der war von vornherein nicht vorgesehen. Für den sei es im Dorf zu eng, hieß es. So müssen die Hochstedter auch in Zukunft ohne Gehweg an ihrer Ortsdurchfahrtsstraße auskommen.

Und obwohl der Graben einmal offen ist: Das ersehnte Glasfaserkabel für schnelles Internet kommt nicht mit in die Erde. Auch kein Leerrohr, um das Kabel später minimal-invasiv zu verlegen. Die Dorfbewohner befürchten: In ein paar Jahren wird die Straße dafür wieder aufgerissen. Das wäre dann eine Steuerverschwendung, beklagen die Hochstedter.