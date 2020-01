Die nächste Gelegenheit, an einer Taschenlampenführung durch die Nordhäuser Traditionsbrennerei teilzunehmen, gibt es am 6. Februar.

Führungen mit Taschenlampe und für Genießer in Nordhausen

Die nächsten Termine für die Taschenlampen- und die Genießerführung in der Nordhäuser Traditionsbrennerei sind am 6. und 13. Februar. Die nächtliche Führung mit dem Leiter der Traditionsbrennerei, Thomas Müller, beginnt am 6. Februar um 20 Uhr und stellt besondere Exponate in den Mittelpunkt. Dabei wird auch verkostet. Die Genießerführung am 13. Februar startet um 19 Uhr. Hier werden Heißgetränke mit Premiumliqueuren der Brennerei gereicht. Die Besucher erfahren vieles über die Geschichte der Alkoholherstellung in Nordhausen und die Zutaten für gute Liqueure.

Karten für beide Führungen (jeweils für 15 Euro) gibt es im Hofshop der Brennerei, der dienstags bis sonntags von 10 bis 16 Uhr öffnet. Eine Kartenbestellung ist auch per E-Mail an info@traditionsbrennerei.de möglich.