Führungen zu herausragenden Nordhäuser Städtebau-Projekten

Nordhausen. Am 13. Mai lädt die Stadt Nordhausen ins Viertel Nord zu geführten Touren ein. Präsentiert werden die IBA-Projekte beziehungsweise die noch unverwirklichten Ideen.

Anlässlich des bundesweiten Tages der Städtebauförderung bieten die Stadt Nordhausen und die Städtische Wohnungsbaugesellschaft (SWG) am 13. Mai Informationen und Führungen zu den laufenden Projekten im Rahmen der Internationalen Bauausstellung (IBA) Thüringen an.

Treffpunkt ist jeweils 10 und 11 Uhr an der Ausstellung zu den IBA-Projekten, teilte Rathaussprecherin Franziska Mühlhause am Donnerstag mit. Die Schau befindet sich südlich des Kreisverkehrs in der Stolberger Straße auf der Höhe der Straßenbahnhaltestelle Dr.-Robert-Koch-Straße.

Die Internationale Bauausstellung geht nach rund zehn Jahren mit dem diesjährigen Ausstellungsjahr zu Ende. Die Vorhaben, die in Nordhausen auf den Weg gebracht wurden, werden in besagter lokaler Ausstellung im Stadtteil Nord vorgestellt. Dabei geht es vertiefend um die vier Vorhaben, die den Status eines IBA-Projekts erlangen konnten. Das sind der Rahmenplan Nordhausen-Nord, der Stadtloop, der Nordpark und der Ossietzky-Hof der SWG. Die Umsetzung der Projekte wird aus der Städtebauförderung mitfinanziert.

Der diesjährige Tag der Städtebauförderung steht unter dem Motto „Wir im Quartier“.