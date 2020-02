Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Fünf Fälle von Keuchhusten in Nordhausen

Im Landkreis Nordhausen sind seit dem 20. Januar fünf Fälle von Keuchhusten aufgetreten. Das erklärte Landratsamtssprecherin Jessica Piper auf Anfrage unserer Zeitung an das Gesundheitsamt. Konkret handele es sich um Schüler der Käthe-Kollwitz-Schule in Nordhausen. Die Erkrankungen seien nunmehr klassenübergreifend festgestellt worden, heißt es weiter. Schon im vergangenen Jahr war die Erkrankung im Landkreis aufgetreten, damals hatte das Gesundheitsamt 37 der meldepflichtigen Fälle registriert.

Um die Ansteckung weiterer Schüler zu verhindern, hat das Gesundheitsamt Gegenmaßnahmen getroffen. So habe das Gesundheitsamt per Aushang in der Schule auf die Krankheit hingewiesen. Zudem sei ein Informationsbrief über die Krankheit, ihre Symptome, Übertragungswege, die Therapiemöglichkeiten und präventive Maßnahmen wie Chemoprophylaxe und Impfungen an die Eltern herausgegangen. Das Gesundheitsamt habe den Erkrankten samt der Verdachtsfälle ein Tätigkeitsverbot verhängt, zudem seien Kontrollen des Impfbuchs erfolgt. Das Gesundheitsamt steht derzeit in Kontakt mit den behandelnden Ärzten der Betroffenen und berät die Eltern.

Keuchhusten wird durch Bakterien per Tröpfcheninfektion übertragen und ist hoch ansteckend.