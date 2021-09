Auch die Freiwillige Feuerwehr Liebenrode beteiligte sich am Sonnabend an der Suche nach einem abgestürzten Luftfahrzeug.

Fünf Feuerwehren aus dem Kreis Nordhausen suchen nach Flugzeug in Not

Mackenrode. Augenzeugen schlagen Alarm. Großeinsatz an der Landesgrenze bei Mackenrode. Aktion endet ergebnislos am Samstagabend.

Samstagnachmittag gegen 16.30 Uhr. Spaziergänger schlagen Alarm. Sie haben unweit der thüringisch-niedersächsischen Landesgrenze ein Luftfahrzeug beobachtet, das vom Westen aus in Richtung Mackenrode flog und ganz offensichtlich Probleme hatte. Es verlor viel zu schnell an Höhe. Der Pilot war wohl in Not.

Zunächst ist von einem Leichthubschrauber die Rede. Weitere Augenzeugen melden sich. Sie meinen, dass es sich um ein kleines Flugzeug handeln soll. Sie berichten von einem stotternden Motor. Dann sei der Flieger plötzlich aus dem Sichtfeld verschwunden.

Da mehrere Notrufe verschiedener Augenzeugen eingehen, nimmt die Polizei diese Beobachtungen sehr ernst. Sowohl im Kreis Nordhausen, im Eichsfeldkreis als auch im Kreis Göttingen startet ein Großeinsatz. Feuerwehren, Polizeibeamte, Rettungsdienste und ein Team der Bergwacht machen sich auf den Weg in das vermeintliche Unglücksgebiet, das zum Teil unwegsames Gelände ist. Die Suchaktion nach dem Fluggerät beginnt. Und die Frage steht im Raum: Ist das Flugzeug abgestürzt oder notgelandet?

Die Bodentruppen erhalten Unterstützung aus der Luft. Zwei Polizeihubschrauber, die Nordhäuser Luftretter von Christoph 37 sowie Drohnen sind im Einsatz.

Fünf freiwillige Feuerwehren aus dem Landkreis Nordhausen beteiligen sich an der Suchaktion. Es sind Truppen aus Mackenrode, Klettenberg, Liebenrode, Holbach und Großwechsungen. Ihr Basislager ist ein Bereitstellungsplatz in Mackenrode. In Teileinheiten durchsuchen die Feuerwehrleute die Umgebung. Sie fahren alle möglichen Wald- und Feldwege in den betroffenen Fluren ab und befragen Anwohner, ob auch sie ein Kleinflugzeug in Not beobachtet haben.

Einige Kameraden haben die Einschulungsfeiern ihrer Kinder oder Enkel verlassen müssen, um in ihr Gerätehaus zu eilen. Die Einsatzbereitschaft kennt keine Feiertage.

Trotz allem: Ein abgestürztes oder notgelandetes Luftfahrzeug ist bis Einbruch der Dunkelheit nicht gefunden worden. Gegen 20.30 Uhr wird die Suche im vermeintlichen Unglücksgebiet ergebnislos abgebrochen.