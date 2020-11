Fünf Infektionsfälle in Gemeinschaftsunterkunft in Sülzhayn

Im Südharz herrschten zuletzt mit die niedrigsten Fallzahlen von Corona-Infizierten im ganzen Land. Der Landkreis Nordhausen ist einer der wenigen „grünen“ Landkreise mit einer 7-Tages-Inzidenzzahl von unter 35. „Das hat sogar deutschlandweit Aufmerksamkeit erregt und uns Anfragen vom ZDF beschert“, sagt Landrat Matthias Jendricke (SPD).

Doch die „Insel der Glückseligen“ ist von vielen Risikogebieten umgeben. Durch Pendlerströme besteht ein reger Personenaustausch zwischen den Kreisen. So steigen die Zahlen seit Mittwoch wieder an. Traten am 11. November acht Fälle von Corona-Infizierten auf, waren es am späten Donnerstagabend schon zwölf neue Fälle.

„In den letzten sieben Tagen traten 25 Neuinfektionen auf, die Zahl der aktiven Fälle liegt bei 68“, informierte Landkreis-Sprecherin Jessica Piper. Die 7-Tage-Inzidenz lag am Freitag bei 29,97. Die Zahl der Genesenen liegt bei 127, drei Personen sind seit Beginn der Pandemie verstorben.

„Auch wenn sich die Zahlen stündlich ändern und deshalb in den Internet-Portalen schwanken, ist das eine praktikable Vergleichsmethode, die uns bei der Arbeit hilft“, betont Jendricke. Sorgen bereiten ihm derzeit die Entwicklung in der Gemeinschaftsunterkunft für Asylbewerber in Sülzhayn.

„Dort ist am Mittwoch ein Erwachsener positiv getestet worden. Weitere Tests ergaben dann Ansteckungen im familiären Umfeld, so dass insgesamt fünf Personen betroffen sind“, erläutert der Landrat. Da die Kinder die Grundschule und den Kindergarten in Ellrich besuchen, war zunächst befürchtet worden, dass auch dort Folgeinfektionen auftreten würden. „Zum Glück haben sich diese Befürchtungen nicht bestätigt, Auswirkungen waren nicht messbar“, so Jendricke.

Zaun grenzt Unterkunft während der Quarantänezeit vorübergehend ein

Als Vorsichtsmaßnahme hat der Landkreis die Gemeinschaftsunterkunft, die von 41 Menschen bewohnt ist, unter Quarantäne gestellt. Das ist auch an dem Zaun ablesbar, der die Unterkunft momentan absperrt.

„Am kommenden Mittwoch werden wir alle Bewohner durchtesten, so dass wir dann Gewissheit haben“, kündigt Amtsärztin Ingrid Francke an. Sollten sich keine weiteren Personen angesteckt haben, könnte die Quarantäne auch kürzer ausfallen als die sonst üblichen 14 Tage.

Eine solche Quarantäne sei nicht ungewöhnlich, sagt Jendricke. „Bei den Hotspots in der Fleischindustrie oder bei einem Wohnblock in Magdeburg sind auch Gebiete zeitweise eingezäunt worden“, nennt er Beispiele.

„Die Nordhäuser Insellage kann sich sehr schnell ändern“, warnt Francke davor, jetzt in den Bemühungen nachzulassen. „Auch bei uns steigt die Grundlast an Covid-19-Fällen“, betont sie. Manche davon blieben unerkannt, so dass die Ansteckungsmöglichkeit steige. „Unser Ziel ist es, die Infektionsketten so gut wie möglich zu unterbrechen“, führt sie aus. Die Absonderung in Quarantäne sei die einzige Chance, dies auch zu schaffen.

„Ich bin froh, dass sich viele Südharzer von selbst bei uns melden. Dann haben wir die Möglichkeit zu intervenieren“, erklärt die Amtsärztin. Viele Gesundheitsämter kämen bei der Kontaktverfolgung nicht mehr hinterher. „Wir können das noch leisten“, sagt sie. Auch wenn die Zahl von qualifiziertem Personal begrenzt sei.

„Hier werden wir nachlegen“, verspricht der Landrat. Derzeit sehe das Konzept 21 Mitarbeiter im Gesundheitsamt vor. „Liefern können wir das Doppelte“, ist sich Jendricke sicher. So sei am Mittwoch die Bewerbungsfrist für Hilfsstellen im Gesundheitsamt abgelaufen.

„Etwa 200 Bewerbungen sind eingegangen, nun müssen wir sortieren“, berichtet er. Damit sei man gut gerüstet. „Die Bundeswehr zu Hilfe zu rufen, ist für mich wie eine Kapitulation“, betont er. Das könne nur der allerletzte Schritt in einer Notlage sein.

Das Nordhäuser Gesundheitsamt wird zusätzliche Räume im benachbarten Herder-Gymnasium beziehen. Ein Flügel im Souterrain, der von der Kreisvolkshochschule genutzt wurde, soll Heimat von zwei Teams werden, die sich um die Kontaktverfolgung kümmern. Auch der Außendienst soll dort Platz finden. „Anfang Dezember wollen wir starten“, sagt Matthias Jendricke.

Der Landrat richtet sich auf einen langen Corona-Winter ein. „Vor Juni nächsten Jahres sehe ich keine Entspannung“, zeichnet er eine düstere Prognose.