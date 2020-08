Nordhausen. Sommertour führt in zehn Etappen von Sonneberg nach Nordhausen. Dort wird am 4. September ein Programm gezeigt.

Fünf Künstler und das Grüne Band

Vom 25. August bis 4. September wollen fünf Künstler der „United Rebels of Performing Arts“ (URoPA) mit dem Rad zu einer Sommertour von Sonneberg im Süden Thüringens nach Nordhausen im Norden des Freistaates aufbrechen. Sie wollen dem Verlauf der ehemaligen innerdeutschen Grenze, dem Grünen Band, folgen und die zeitgeschichtlichen und ökologischen Sehenswürdigkeiten entlang der Strecke entdecken.

An elf Orten wollen die Künstler Station machen, um in den evangelischen Kirchen dieser Städte und Gemeinden ihr Programm „Wenn uns nur Liebe bleibt. Ein ökologisches Manifest“ darzubringen, das den Gedanken von Albert Schweitzers Philosophie der „Ehrfurcht vor dem Leben“ künstlerisch weiterverfolgt. Das vom Organisten Ulrich Pakusch, den Schauspielern Ouelgo Téné, Aziz Kuyateh und Christiane Nothofer sowie dem Regisseur Bernhard Stengele entwickelte Programm für Orgel, Djembe, Kalimba, Kora, Rezitation und Gesang setzt sich mit der aktuellen politischen Situation in Europa auseinander.

Die zehnte, letzte und längste Etappe startet am 4. September um 10 Uhr am Schwarzen Adler in Heilbad Heiligenstadt mit dem Endziel Nordhausen. Die etwa 65 km lange Route führt über Reinholterode und Berlingerode nach Teistungen. Am Grenzlandmuseum vorbei radeln die Künstler entlang des Grünen Bandes zum „Westöstlichen Tor“. Bei Ecklingerode verlassen sie das Grüne Band wieder und fahren über Brehme, Bischofferode, Groß- und Kleinbodungen sowie Kehmstedt weiter nach Nordhausen. Dort findet um 19 Uhr die 11. und letzte Darbietung des Programmes „Wenn uns nur Liebe bleibt“ in der Blasiikirche statt.