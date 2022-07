Auch das Familienzentrum – im Bild Leiterin Vivian Grabe – beteiligt sich an der Aktionswoche.

Fünf Tage voller Freizeitangebote in Nordhausen

Nordhausen. Nordhäuser beteiligen sich ab 11. Juli an der Aktionswoche „Vergessenen Kindern eine Stimme geben“.

In der Woche vom 11. bis 15. Juli findet die Aktionswoche „Vergessenen Kindern eine Stimme geben“ statt. Viele Akteure der Kinder-, Jugend- und Familienarbeit stellen Freizeitangebote sowie Einrichtungen vor, die in unterschiedlichsten Lebenslagen unterstützen.

Dafür ist eine Stadtrallye geplant. Alle elf beteiligte Anlaufstellen und Institutionen machen mit einem Aktionsplakat und einem Buchstaben an ihrer Haustür aufmerksam. Die gesammelten Buchstaben ergeben das Lösungswort eines Gewinnspiels, bei dem drei 25-Euro-Gutscheine der Marktpassage verlost werden.

Für Kinder und junge Menschen sind zahlreiche Mitmachangebote und -aktionen geplant. Das Projekt „Pinguin“ vom Jugendsozialwerk macht am Montag von 13 bis 16 Uhr erlebnispädagogische Angebote auf dem Petersberg. Der Club Caritas in der Bahnhofstraße lädt am selben Tag von 14 bis 17 Uhr zusammen mit Jugendkoordinatorin Katrin Heidelberg zum alkoholfreien Cocktail-Mixen ein.

In Kooperation mit der Nordhäuser Kreisverkehrswacht findet am Dienstag von 9 bis 12 Uhr an und mit Schülern der Pro-Vita-Akademie der Parcours „Voll im Rausch“ statt. Dabei soll mit Rauschbrillen der Zustand durch die Beeinträchtigung durch Alkohol und Drogen simuliert werden.

Der Kindertreff KatzMaus lädt am Dienstag von 13 bis 17 Uhr nach Ost zu Spiel, Spaß und Spannung ein. Das Familienzentrum öffnet zweimal seine Pforten. Gabriele Lützkendorf stellt hier am Mittwoch von 9 bis 11 Uhr das Projekt „Zauberland – Kinder aus suchtbelasteten Familien“ vor. Zudem steht Interessierten das Haus am Mittwoch, von 13 bis 15 Uhr offen, um sich über Beratungs- und Kursangebote zu informieren.

Das Weltladen-Café des Schrankenlos-Vereins bietet ebenfalls am Mittwoch von 13 bis 15 Uhr eine Schokorallye an. Hier können sich Kinder von acht bis zwölf Jahren anmelden. Ein Obolus von drei Euro ist vor Ort zu bezahlen. Das Suchthilfezentrum der Diakonie wird am Mittwoch von 9 bis 12 Uhr mit Schülern der Regelschule „Am Förstemannweg“ einen Präventionsparcours zum Thema Sucht im Jugendclubhaus durchführen.

Um die Kinder und jungen Menschen in die Ferien zu verabschieden, bietet Rüdiger Neitzke am Freitag als letztem Schultag von 13 bis 19 Uhr „Zeugnis-Klettern“ auf dem Petersberg an. „School´s out“ heißt es dann für alle Zwölf- bis 17-Jährigen bei der Teenie-Disco im Jugendclubhaus von 18 bis 22 Uhr.