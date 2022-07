Fünfjährige wird nach Pferdetritt ins Krankenhaus geflogen

Das Mädchen wurde mit dem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen. (Symbolbild)

Hohenstein. Eine Fünfjährige ist in Hohenstein im Landkreis Nordhausen von einem Pferd getreten worden. Anschließend musste sie ins Krankenhaus geflogen werden.

Nachdem am Mittwoch eine Fünfjährige in Hohenstein von einem Pferd getreten wurde, musste sie anschließend ins Krankenhaus geflogen werden. Nach Polizeiangaben hatte das Mädchen am Nachmittag eine Koppel betreten, auf der gerade ihre Mutter mit einem Pferd ritt. Die Mutter soll ihre Tochter noch davor gewarnt haben. Allerdings zu spät, denn das Mädchen wurde vom Pferd getreten und dadurch verletzt.

