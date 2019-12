Fünfzig Nordhäuser Jahre

Da stehen sie plötzlich in der Stadt. Von Bielen her rücken die Preußen auf der Leipziger Heerstraße durch das Stürzetal, passieren den Weinberghof. „Gegen 9 Uhr betrat Generalleutnant von Wartensleben mit seinen 1553 Mann durch das Bielentor den Boden der Stadt.“ Und kein Nordhäuser wurde nach seiner Meinung dazu gefragt.

Nein, wieder einmal entscheidet sich an den Tischen der Weltpolitik das Schicksal der kleinen Stadt am Harz. In einem Geheimabkommen handelt Preußen mit Napoleon aus, sich das Eichsfeld, Erfurt, Dortmund und eben auch die Reichsstädte Mühlhausen und Nordhausen einverleiben zu dürfen. Ohne den Kaiser zu fragen, dem Nordhausen 600 Jahre lang direkt unterstellt war. Das Ende der Reichsfreiheit, so nennen Historiker diese Geschehnisse. Nordhausen bleibt von nun an preußische Provinzstadt, mit einem kurzen französischen Intermezzo.

Es ist, vor der Zerstörung 1945, der größte Umbruch überhaupt, meint Peter Kuhlbrodt. In einem neuen, tief recherchierten und doch für jedermann leicht verständlich geschriebenen Buch untersucht er die ersten 50 preußischen Jahre. Und damit eine schwere Zeit für Nordhausen. Der Aufschwung kommt erst später. Ein nicht geringer Teil der Stadtbewohner schaut an diesem 2. August 1802 nicht mit „dankerfülltem Herzen in Liebe und Ehrfurcht“ zum teuren Landesvater, Friedrich Wilhelm IV., auf, meint der Historiker. Was den König durchaus düpiert und ihn dazu bringt, der Stadt diverse Male einen Korb zu geben, wenn er in die Lande reist.

Dass sich Kuhlbrodt der Zeit zwischen 1802 und 1852 noch einmal so umfänglich widmet, ist nicht verwunderlich. Schon in den Anfängen seiner Forschung publizierte er zu den Revolutionsjahren 1848/49. Eduard Baltzer, ein Nordhäuser Revolutionär, fesselte ihn immer wieder.

Blick in die Abgründe des Alltags

Und überhaupt: Der frühere Stadtarchivar versteht es, nicht nur die großen Bögen der Politik zu beschreiben. Auch in seinem neuen Werk – entstanden in beinahe täglicher Recherche in Archiven – blickt er tief in die Abgründe. Er beschreibt die Verarmung der hiesigen Gesellschaft, die ausufernde Schmugglerei in einer Stadt, die eingekesselt ist von Ausland (Hannover, Schwarzburg) und so kaum anders kann, als dieses verbotene Gewerbe zu praktizieren.

Preußen, das bedeutet auch strenge Zensur und Demagogenverfolgung. Die Enttäuschung über all dies bricht sich 1848 gerade auch in Nordhausen Bahn. Leider flackert die Kerze der Demokratie nur kurz auf.

Doch die neuen Machthaber bringen auch eine neue Verwaltungsstruktur, Veränderungen im Post- und Justizwesen und eine beispiellose Bestandsaufnahme der hiesigen Verhältnisse. Was nach Berlin gemeldet wird, liegt noch heute in den Archiven. Darunter eine detaillierte Beschreibung der Wirtschaft, deren größtes Flaggschiff noch die Kornbrennerei ist – mit 300 Beschäftigten. Solchen Berichten verdanken wir zu wissen, dass es 1456 Feuerstellen und 8372 Einwohner in Ober- und Unterstadt gab.

Die ersten Chausseen entstehen

Kuhlbrodt beschreibt, wie Nordhausen an das preußische Fernstraßennetz angebunden wird. Die erste Kunststraße entsteht 1820 von Halle her und wird fünf Jahre später gen Kassel fortgesetzt (heutige B80). Es folgt die Stolberger Straße ins Hannoversche. 1817 baut ein Privatmann ein Theater in der Rautenstraße. In diese Zeit fallen Schulreformen und die Anfänge des Turnens, aber eben auch schlimme Hungerjahre. „Es scheint, als würde der früher so blühende Brandweinhandel allhier immer tiefer herabsinken“, urteilt der Magistrat 1816.

Die größte Krise aber verursacht das Zollgesetz von 1818. „Ganz umgeben vom Auslande, bietet wohl kein anderer Ort der Monarchie den Steuer-Defraudanten eine so leichte Gelegenheit, die Waaren einzuschwärzen, als Nordhausen“, berichtet 1822 der Postdirektor. Noch heute trägt der Zuckerweg seinen Namen, weil hier Schmuggler Zucker aus Krimderode, Königreich Hannover, auf preußisches Gebiet brachten. Ein Krieg aller gegen alle habe damals in Nordhausen gewütet, meint Peter Kuhlbrodt. Das Gesetz nämlich verteuerte die Preise im Vergleich zum Umland und schwächte den regulären Handel.

Allmählich verändert sich das Stadtbild ab den 1830er-Jahren (1832 wird der Stadtgraben am Zwinger verfüllt, erste Stadttore verschwinden - Töpfertor, Neuewegstor). Dennoch stagniert Nordhausen und fremdelt noch lange mit dem König. Erst nach den Revolutionsjahren, die enttäuschend enden, erholt sich die Wirtschaft und führt die Nordhäuser so allmählich an Preußen heran. Es wäre dem Autoren die Kraft zu wünschen, nach 50 schweren Jahren auch noch 50 Jahre des Aufbruchs zu beschreiben.

Das Buch „Nordhausen und Preußen 1802-1852“ in der Schriftenreihe der Friedrich-Christian-Lesser-Stiftung ist für 30 Euro im Buchhandel erhältlich.