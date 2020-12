Für einen behindertengerechteren Landkreis braucht es weiter Druck

Fehlende Barrierefreiheit in Nordhausen und umliegenden Dörfern hat jetzt Franca Bergmann, Sprecherin für Menschen mit Behinderung im Kreisverband der Linken, kritisiert. Anlässlich des Internationalen Tages der Menschen mit Behinderung am Donnerstag forderte sie, dass der Druck auf die Politik aufrecht gehalten werden müsse, um diese Zustände zu ändern, um einen behindertengerechten Kreis zu schaffen.

Zu oft noch treffe sie in Nordhausen auf zu hohe Bordsteine oder holperige Wege, die für Menschen im Rollstuhl unpassierbar seien. „Das grenzt die Freizeitgestaltung stark ein“, moniert Bergmann. Aber auch in anderen Ortschaften des Landkreises fänden sich entsprechende Hindernisse, deren Präsenz und Wahrnehmung in der breiten Gesellschaft oft wenig Raum einnehmen, für Betroffene aber mit massiven Einschränkungen der Lebensqualität einhergehen“, stellt sie dem Südharz ein mangelhaftes Zeugnis aus.

Ähnlich hatte sich neulich auch der Behindertenbeauftragte der Stadt Nordhausen, Maximilian Schönfelder, ausgedrückt. Angesichts von 16 barrierefreien der insgesamt 105 Bushaltestellen in Nordhausen und fehlender Inklusion Behinderter am Arbeitsmarkt, sprach Nordhausens Oberbürgermeister im Stadtrat gar von einem „beschämenden Bericht“.