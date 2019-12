Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Für Helme und Wipper: Neuer Verband startet in Nordhausen

Am 1. Januar 2020 soll der neue Gewässerunterhaltungsverband Helme/Ohne/Wipper seine Arbeit aufnehmen. „Wir sind auf einem guten Weg. Der Plan steht, dass wir am 1. Januar starten können“, sagt Jochen Leßner (SPD), Chef des neuen Verbandes mit Sitz in Nordhausen. Die Entscheidung über den Standort der Geschäftsräume sei gefallen, diese befänden sich ab Januar auf dem Gelände der Stadtwerke in der Robert-Blum-Straße. Bewerbungen für die freien Stellen eines Geschäftsführers, Verbandsingenieurs und weiterer Mitarbeiter seien eingegangen und Gespräche geführt worden. „Wer neuer Geschäftsführer wird, soll bis Weihnachten feststehen“, so Leßner. Und das Geld vom Land für die Anschubfinanzierung sei ebenfalls eingetroffen.