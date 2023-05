Marian Kalus als Friedrich Brenner im Stück „Brenner & Brenner“ in der historischen Branntwein-Niederlagelage der Traditionsbrennerei.

Für Korn- und Theaterfans: Restkarten für beliebtes Stück in Nordhäuser Traditionsbrennerei erhältlich

Nordhausen. Schnell sein lohnt sich: Die Karten für das Theaterstück „Brenner & Brenner“ sind begehrt. Wo die Karten erhältlich sind und wann die Vorstellung stattfindet.

Wegen der Verschiebung einer Vorstellung gibt es für das neue Theaterstück „Brenner & Brenner“ in der Echter Nordhäuser Traditionsbrennerei kurzfristig noch Karten für den 3. Mai um 19.30 Uhr. Diese können an der Theaterkasse oder auf der Internetseite des Theaters erworben werden. Die Traditionsbrennerei ist am heutigen Sonntag geöffnet.