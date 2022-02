Für Nordhausen werden Schiedspersonen gesucht

Nordhausen. Interessenten können sich bis zum 19. April schriftlich bei der Stadt bewerben.

Für das gesamte Stadtgebiet sowie alle Ortsteile sucht die Stadtverwaltung Nordhausen eine Schiedsperson sowie deren Stellvertreter. Das Ehrenamt einer Schiedsperson können Bürger übernehmen, die zwischen 25 und 70 Jahre alt sind und ihrer Persönlichkeit nach zur Streitschlichtung besonders befähigt sind, aber auch im Bereich der Schiedsstelle wohnen. Ihre Aufgabe besteht darin, als Vorstufe zum Gerichtsverfahren, Streitigkeiten und Meinungsverschiedenheiten vermögens- und strafrechtlicher Art zu schlichten und im Sühneverfahren einen Vergleich herbeizuführen.

So werden gerichtliche Auseinandersetzungen vermieden. Das entlastet die Gerichte und spart den Streitenden Kosten und Nerven. Der Aufgabenbereich des Schlichters ist vielfältig, wie beispielsweise Nachbarschaftsstreitigkeiten, Ärger mit dem Vermieter aber auch leichte Körperverletzungen, Hausfriedensbruch oder Beleidigung. Die Amtszeit der Schiedsperson beträgt 5 Jahre. Der Stadtrat wählt aus dem Kreis der Bewerber die geeignete Person. Interessenten können sich bis zum 19. April schriftlich unter Angabe von Name, Anschrift, Geburtsdatum und Beruf bei der Stadt Nordhausen, Rechtsamt, Markt 1 in 99734 Nordhausen bewerben.

TA-Newsletter für die Region Nordhausen Jetzt kostenlos zum täglichen Newsletter für Ihre Region anmelden! E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Weitere Informationen erteilt das Rechtsamt unter Tel.: 03631 / 696 494