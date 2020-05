Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Fullmann befürchtet: Familien werden im Kreis Nordhausen bestraft

Sehr unzufrieden blickt René Fullmann (CDU) auf den jüngsten Kreistag zurück. Vor allem die Abstimmung zur Streichung des Essengeldzuschusses für die Grund- und Förderschüler ärgert den Vorsitzenden des Finanzausschusses.

Der Antrag des Landrates Matthias Jendricke (SPD) ist nur knapp mit 19 zu 18 Stimmen angenommen worden. „Auch wenn die ursprünglich vorgesehene vollständige Streichung des Zuschusses durch die Kreistagsausschüsse noch in einen Härtefallfonds umgewandelt wurde, kann das nicht über die Tatsache hinwegtäuschen, dass das Essen für die Grund- und Förderschüler im Landkreis um durchschnittlich 25 Prozent von etwa 2,20 auf 2,75 Euro teurer wird“, beklagt Fullmann. „Darüber hinaus werden schon Forderungen von Preisanpassungen im kommenden Jahr durch die Caterer laut. Am Ende werden die Familien zweimal bestraft.“

Die Not von Familien werde gerade in dieser Zeit der Corona-Pandemie immer drängender, befürchtet Fullmann. „Je länger die Krise dauert, desto offensichtlicher werden existenzielle Sorgen von Familien unter anderem durch Kurzarbeit oder drohende Arbeitslosigkeit.“

Daher ruft René Fullmann die Kreistagsmitglieder noch einmal ausdrücklich dazu auf, diese Streichung zu überdenken und über eine Alternative nachzudenken. Wenn der politische Wille aller Fraktionen im Kreistag vorhanden sei, dann sei die Einrichtung des sogenannten Härtefallfonds auch zusätzlich zum Essengeldzuschuss möglich. „Wir verfügen über genug Haushaltsreste, die diesen Fonds ermöglichen. Angesichts der vielen Millionen, die wir für die Bekämpfung der Corona-Krise locker gemacht haben, sind die benötigten Mittel im niedrigen fünfstelligen Bereich mehr als angemessen“, meint Fullmann.

Im Kreistag sei keine Laufzeit zur Vorhaltung des Härtefallfonds beschlossen worden. Fullmann hält es in der aktuellen Krise für mehr als fraglich, dass dieser auch im kommenden Haushaltsjahr noch Teil des Haushaltsplans sein wird. „Kriselt die Wirtschaft, werden Rettungsschirme aufgespannt, was ich auch ausdrücklich begrüße. Kommen Familien in finanzielle Bedrängnisse, werden sie bis dato im Stich gelassen. Das darf nicht sein. Eine gute, verlässliche Familienpolitik ist enorm wichtig, denn Familien sind das Rückgrat der Gesellschaft“, betont René Fullmann.