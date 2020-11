Fullmann widerspricht Nordhausens Landrat bei Corona-Lage: „Verhältnisse sind trügerisch“

Als leichtsinnig empfindet das Kreistagsmitglied und der CDU-Vizefraktionschef René Fullmann die am Montag im Kreisausschuss von Landrat Matthias Jendricke (SPD) getätigten Äußerungen zur aktuellen Situation der Corona-Pandemie im Südharz (wir berichteten). Der Landrat sieht die Maßnahmen des Bundes als zu drastisch an. Nach Ansicht Fullmanns aber wiegen sich die Menschen nach solchen Äußerungen in scheinbarer Sicherheit. „Doch unsere Verhältnisse sind trügerisch. Der zurzeit niedrige Inzidenzwert spiegelt leider nur das Infektionsgeschehen von 7 bis 14 Tagen wider.“

Doch bei ringsum steigenden Corona-Zahlen sei es nur Frage der Zeit, dass diese auch hier in die Höhe schnellen können, fürchtet der Wolkramshäuser. „Durch die vielen familiären und beruflichen Vernetzungen der Menschen in andere Regionen können wir uns gar nicht so abschotten. Das Virus macht keinen Halt vor den Kreisgrenzen.“ Dass der Landkreis bisher so gut durch die Krise gekommen sei, ist für Fullmann der Verdienst „unserer disziplinierten Bürger“. Die ruft er dazu auf, in ihrem disziplinierten Handeln nicht nachzulassen. Zudem sei das geringere Infektionsgeschehen auch ein Ergebnis der professionellen und strukturierten Arbeit im Gesundheitsamt.

In einem Punkt ist sich Fullmann jedoch mit dem Landrat einig: Die Schließung in der Gastronomie halte auch er für einen Fehler, hier seien Hausaufgaben gemacht worden, hätten Gastronomen Investitionen getätigt. „Und das ist nun die Quittung.“ Vor Ort bleibe nur die Möglichkeit, eindringlich für die durch den Bund auf den Weg gebrachten Ausgleichszahlungen für besonders geschädigte Wirtschaft von 75 Prozent zu werben, so Fullmann.