Fundbüro der Stadt Nordhausen versteigert 100 Fahrräder

In sechs Wochen will die Stadt Nordhausen mal wieder gefundene Fahrräder versteigern. Unser Bild entstand bei einer Auktion vor vier Jahren.

Nordhausen. Schnäppchenjäger aufgepasst: In Nordhausen ist eine Fahrrad-Auktion geplant. Die Liste ihrer Angebote hat die Stadt schon veröffentlicht.

Die Stadtverwaltung plant am Sonnabend, 3. Juni, wieder eine öffentliche Versteigerung von Fund-Fahrrädern, kündigt Rathaussprecherin Franziska Mühlhause an. Die Auktion ist im Gebäudeinnenhof des Neuen Rathauses am Markt 15. Ab 9 Uhr können dort die Fahrräder von interessierten Südharzern ersteigert werden. Egal ob Damen-, Herren-, Kinderfahrrad oder Mountainbike, bei knapp 100 Fahrrädern sei für jeden etwas Passendes dabei, meint Mühlhause. Als Höhepunkt sieht sie ein fahrtüchtiges E-Bike. Fahrräder, die nicht versteigert werden, will die Stadt an das Nordhäuser Kinder- und Jugendheim „Frohe Zukunft“ spenden. Eine Liste mit allen gefundenen Fahrrädern sei schon jetzt online unter www.nordhausen.de bereitgestellt worden.