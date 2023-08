Funkamateure aus Nordhausen planen besonderen Tag: Gäste sind willkommen

Kelbra. Die Funkamateure aus Nordhausen veranstalten einen Feldtag auf dem Hüfler. Von dort aus wird um die Welt gefunkt.

Von der Hüfler-Baude aus wird um die Welt gefunkt. Am Freitag, 4. August, veranstalten die Funkamateure vom Ortsverband X07 aus Nordhausen einen Feldtag auf dem Hüfler neben der Baude, einer Gaststätte, die ihren Namen von dem Gebirgszug erhalten hat. Ab 11 Uhr wird die Technik aufgebaut, berichtet Vereinsmitglied Ulrich Reinboth. Der Veranstaltungsort auf dem Höhenzug wurde aus einem bestimmten Grund gewählt. Durch die Abgeschiedenheit gibt es dort nur wenig Störungen, somit ist die Umgebung der Baude bestens für den Funkverkehr geeignet. Wer möchte, könne auch selbst Funktechnik mitbringen und so am Funkgeschehen teilnehmen, erklärt Reinboth. Für das leibliche Wohl der Teilnehmer sorgt das Team von der Gaststätte Hüfler-Baude.