Funkloch beseitigt: Vodafone nimmt Mobilfunkstation bei Hörningen in Betrieb

Die Deutsche Funkturm GmbH hat in der Bahnhofstraße in Woffleben einen 30 Meter hohen Funkturm gebaut. Der wird demnächst von Vodafone in Betrieb genommen.

Hörningen. 1000 Einwohner sind jetzt im Nordhäuser Ortsteil Hörningen an die Datenautobahn angebunden. Bis 2024 will Vodafone neun weitere Mobilfunk-Bauprojekte realisieren.

Ein Meilenstein im Infrastruktur-Projekt „Mobilfunk für die Stadt Nordhausen“ ist jetzt gesetzt worden: Vodafone hat im Ortsteil Hörningen auf der Straße Zum Sattelkopf eine Mobilfunkstation in Betrieb genommen und damit ein Funkloch in der mobilen Breitbandversorgung beseitigt. „Insgesamt 1000 Einwohner und Gäste wurden durch den Bau des neuen Standortes erstmals an die mobile Datenautobahn von Vodafone angeschlossen“, berichtet Christoph Schäfer von der Vodafone-Pressestelle.

Mit der Eröffnung dieser LTE-Mobilfunkstation hat Vodafone zugleich die nächste Ausbaustufe für sein Mobilfunknetz in Nordhausen gestartet. Bis Mitte 2024 will Vodafone insgesamt neun weitere Mobilfunk-Bauprojekte Im Landkreis Nordhausen realisieren, um Funklöcher zu schließen, das bestehende Netz zu verstärken und darüber hinaus das 5G-Netz immer weiter in die Stadt zu bringen.

Zwei Jahre von Planung bis zur Anschaltung

Bei der Inbetriebnahme der neuen Breitband-Station in Nordhausen benötigte Vodafone etwa zwei Jahre von der ersten Planung über die Standortauswahl bis zur Anschaltung. Nach der Installation der Antennen wurde der neue Standort jetzt frequenztechnisch in das bestehende Mobilfunknetz der Stadt integriert und gestartet. Aktuell betreibt Vodafone 13 Mobilfunkstationen in Nordhausen. Davon sind alle mit der mobilen Breitbandtechnologie LTE ausgestattet, und neun dieser Stationen haben obendrein die Breitbandtechnologie 5G an Bord. Dadurch sind 99,8 Prozent der Bevölkerung an das Vodafone-Mobilfunknetz angeschlossen und 99,5 Prozent können mobile Datendienste nutzen.

Bis Mitte 2024 wird Vodafone im Landkreis Nordhausen weitere Mobilfunk-Bauprojekte realisieren, um Funklöcher zu schließen sowie die Breitband-Kapazitäten und Geschwindigkeiten zu steigern. Konkret wird Vodafone in den nächsten Monaten unter anderem vier neue Standorte in Nordhausen (drei) und im Ellricher Ortsteil Woffleben in Betrieb nehmen und eine bestehende Mobilfunkstation in Nordhausen erstmals mit der Breitbandtechnologie LTE ausstatten, um Funklöcher in der mobilen Breitbandversorgung zu beseitigen. Zudem werden zwei bestehende Standorte in Nordhausen und in Bleicherode zu 5G-Stationen aufgewertet, indem dort erstmals 5G-Technologie installiert wird. Darüber hinaus erhalten zwei vorhandene Breitband-Stationen in Nordhausen zusätzliche Antennen, um die Kapazitäten im Einzugsgebiet der jeweiligen Stationen weiter zu erhöhen.