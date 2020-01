Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Furioser Sieg des SV Germania Heringen

Heringen. Eine Premiere gab es neulich in Heringen. 71 Turnerinnen aus Erfurt, Krimderode und Mahlow (Brandenburg) kämpften erstmals in sieben Wettkampfklassen um den 1. Heringer Turnpokal. Ziel war es, dass jede Turnerin an den einzelnen Geräten ihren individuellen Leistungsstand zeigen konnte, heißt es vom Verein. In einem starken Teilnehmerfeld konnten die Turnerinnen des SV Germania Heringen überzeugen und belegten mit Leandra Kiel, Mildred Benkenstein, Aurelia Schade, Emilia Kiel, Margarete Gotter und Melanie Tritt jeweils den ersten Platz in ihren Altersklassen.

Thea Niemann, Amy-Lynn Bodtke und Luciana Förster freuten sich über zweite Plätze. Über den Bronzepokal strahlen Lovani Pagel, Nike Hertwig, Amelie König und Leni Seifert. Doch auch die übrigen Nachwuchsturner lieferten starke Leistungen und trugen sie damit maßgeblich zum souveränen Gewinn des begehrten Mannschaftspokals bei, gefolgt von den Turnerinnen des MTV 1860 Erfurt und der TSG Krimderode.