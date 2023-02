Furioser Wettstreit in Bleicherode zwischen tanzenden Männern

Bleicherode. Männerballett sorgt auch nach der Karnevalszeit für ausverkaufte Säle. Am Samstagabend kochte das Bleicheröder Kulturhaus. Nach vielen Stunden stand der Sieger fest.

„Fußball spielen kann jeder.“ Marek Blaha sagt’s, lacht und steht eine Dreiviertelstunde später im Matrosenlook auf der Bühne im Bleicheröder Kulturhaus: Mit acht anderen vom Wertherschen

Der Bleicheröder Kai Hartmann kann sich beim Surfen voll auf seine Truppe verlassen. Foto: Kristin Müller

Karnevalclub tritt es als die „Fisherman’s Friends“ auf. Die Truppe ist eine von zehn Formationen, die am Samstagabend im ausverkauften Kulturhaus um den begehrten Wanderpokal des Bleicheröder Männerballettwettbewerbs buhlen.

Die Titelverteidiger aus Sollstedt sind dabei, natürlich die Gastgeber und ihnen längst liebgewonnene Gäste wie die aus Pfaffschwende. Obergebras Kirmesburschen wagen die Karnevalisten herauszufordern, Großbodungen schickt gleich zwei Tanzgruppen, angeblich ob der vielen Talente. So bühnenerprobt sie nach einigen Büttenabenden sind, „an so einem Abend ist nochmal etwas mehr Druck im Kessel“, meint der Großbodunger Daniel Wattrodt. Auch aus Wipperdorf, Neuendorf und Großwechsungen treten Herren an.

Alle geben ihr Bestes, ob in Gymnastiklook, als bayerische Buben, Rettungsschwimmer, bierselige Mallorca-Eroberer oder Ballerinas. Das Publikum johlt, kreischt und klatscht, fordert nach so einigen Hüftschwüngen und akrobatischen Darbietungen Zugaben ein.

Die Herren aus Werther liefen als „Fishermans Friends“ zu Höchstform auf. Foto: Kristin Müller

Der von den Moderatoren Carsten Mallon und Sebastian Streubel ausgegebene Schlachtruf „Männerballett megageil“ geht von Stunde zu Stunde leichter über die Lippen. Den Griff in den „Zylinder der heiteren Köstlichkeiten“ hat sich jeder der Tänzer verdient. Dabei auffallend: Viele der Tanzgruppen danken einer Dame, mit der sie die Tanzperformances einstudiert haben.

In Werther sind es Christin Schieke und Julia Venth. Beide haben die jungen Männer seit Oktober gestriezt, auf dass sie Hebefiguren, Räder, Schrauben mit scheinbarer Leichtigkeit schaffen. Nur Taktgefühl, meint sie lachend, sei ein schwieriges Thema.

„Wir versuchen, mit unserer Showtanzgruppe der Frauen gleichzuziehen. Natürlich sind wir nicht so elegant - aber wir haben andere Reize“, sagt Marek Blaha. Wer beim Männerballett dabei ist, widerspricht nicht.

Den Sieger des Abends küren die teilnehmenden Vereine selbst. Es sind die Neuendorfer. Weitere Plätze werden nicht vergeben, denn keiner soll als Verlierer nach Hause gehen.