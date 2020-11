Der 80-jährige Fußgänger erlitt bei dem Unfall in Nordhausen schwere Verletzungen (Symbolbild).

Nordhausen. Beim Überqueren einer Straße in Nordhausen ist ein 80-jähriger Fußgänger von einem Auto erfasst worden. Der Mann wurde schwer verletzt.

Fußgänger in Nordhausen von Auto erfasst und schwer verletzt

Am Donnerstag, gegen 11.50 Uhr, war eine 83-Jährige mit ihrem Auto auf Stolberger Straße in Richtung Töpferstraße unterwegs. Als die Frau nach links in die Karolinger Straße abbiegen wollte, erfasste sie einen Fußgänger, der gerade die Straße überquerte.

Wie die Polizei mitteilte, stürzte der 80 Jahre alte Fußgänger. Er musste schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht werden.

