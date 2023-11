Fußgänger wird bei Unfall im Landkreis Nordhausen schwer verletzt

Ellrich. Ein Fußgänger ist bei einem Unfall auf einer Landstraße schwer verletzt worden.

Bei einem Unfall in Ellrich (Landkreis Nordhausen) ist ein 37-jähriger Fußgänger schwer verletzt worden. Wie die Polizei am Dienstag mitteilt, war ein 31-jähriger Opel-Fahrer am Montag gegen 17.15 Uhr auf der Landstraße aus Ellrich kommend in Richtung Sülzhayn unterwegs.

Dabei kam es aus noch ungeklärter Ursache zur Kollision des Transporters mit einem Fußgänger. Der 37-jährige Fußgänger wurde schwer verletzt in ein Klinikum zur medizinischen Versorgung gebracht.

Zur Klärung der Unfallursache kam ein Gutachter zum Einsatz. Während der Einsatzmaßnahmen kam es zu Einschränkungen im Straßenverkehr.

