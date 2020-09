In Niedersachswerfen und Harzungen ist wieder ein Garagenflohmarkt geplant.

Niedersachswerfen. Familien öffnen am 26. September ihre Höfe sowie Garagen und bieten dort ihren Trödel an.

Garagenflohmarkt in Niedersachswerfen und Harzungen

Ein Dorfgaragenflohmarkt wird am Samstag, dem 26. September, in Niedersachswerfen und in Harzungen veranstaltet. Zwischen 10 und 17 Uhr öffnen Familien ihre Höfe und Garagen. Sie verkaufen dort Dinge, die sie nicht mehr benötigen, andere aber vielleicht noch gebrauchen können.

Organisatorin Gabriele Neumeyer freut sich, dass die Trödelveranstaltung trotz der Corona-Pandemie auch in ihrem fünften Jahr in Folge stattfinden kann. „Familien, die sich gern beteiligen möchten, können sich noch bei mir anmelden“, wirbt sie für den Garagenflohmarkt.

Gabriele Neumeyer ist erreichbar unter Telefon: 0175 / 854 69 50 oder 036331 / 421 54.