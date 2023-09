Gartenlaube und Strohballen brennen im Landkreis Nordhausen

Bleicherode/Niedergebra. Die Feuerwehr im Landkreis Nordhausen musste in Bleicherode eine brennenden Laube löschen und in Niedergebra einen brennenden Strohballen.

Durch vermutlich unbekannte Täter wurde am späten Montagabend eine Gartenlaube im Mittelweg in Bleicherode entzündet. Trotz des eiligen Einsatzes der Feuerwehr war das Gebäude nicht mehr zu retten. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf mehrere tausend Euro. Die Kriminalpolizei Nordhausen hat die Ermittlungen aufgenommen.

Strohballen brennt

Am späten Montagabend stand an der Bahnhofstraße in Niedergebra ein Strohballen in Flammen. Ein unbekannter Täter zündete diesen vermutlich an, da eine Selbstentzündung ausgeschlossen werden kann. Die Beamten nahmen eine Anzeige wegen der Sachbeschädigung durch Brandlegung auf.

Weitere Polizeimeldungen aus Thüringen

Der kostenlose Blaulicht-Newsletter: Täglich die wichtigsten Meldungen automatisch ins Postfach bekommen. Jetzt anmelden.