Ein Bereich in der Einkaufspassage musste abgesperrt werden. (Symbolbild)

Gasaustritt bedroht Kunden einer Einkaufspassage in Roßla

Roßla. In der Einkaufspassage mussten zwei Personen medizinisch versorgt werden. Fünf Feuerwehren mit 49 Kameraden im Einsatz.

Im Aufzug einer Roßlaer Einkaufspassage stellten eine Frau und ein Mann am Dienstagabend einen beißenden Geruch fest, der bei ihnen Atembeschwerden auslöste, meldet Erik Königshausen vom Polizeirevier Mansfeld-Südharz in Eisleben. Durch die zu Hilfe gerufene Feuerwehr wurde festgestellt, dass ein gasförmiger Stoff namens Propen ausgetreten war, der in Verbindung mit Luft ein explosionsfähiges Gemisch bildet und zum Ersticken führen kann.

„Durch die Rettungskräfte wurde ein weiträumiger Gefahrenbereich festgelegt, wobei die Evakuierung von Anwohnern nicht erforderlich war. Die beiden Kunden wurden medizinisch versorgt, befinden sich aber in keinem lebensbedrohlichen Zustand“, berichtet Königshausen weiter. Zwölf weitere Personen mussten aus der Passage evakuiert werden. Neben fünf Feuerwehren aus der Region mit insgesamt 49 Kameraden waren die Polizei, ein Notarzt- und drei Rettungswagen im Einsatz. „Wie und wo es zur Freisetzung des Stoffes kam, ist bislang unbekannt und bleibt Gegenstand polizeilicher Ermittlungen“, so Königshausen abschließend.