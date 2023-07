Gaudi im Kreis Nordhausen: Schnatterinchen erobert die Bode

Kleinbodungen. Ortsansässige Vereine übernehmen auch dieses Jahr die Organisation des Dorffestes in Kleinbodungen. Zu den Höhepunkten zählen die Entenrennen.

Auch in diesem Jahr organisiert Kleinbodungen wieder mit tatkräftiger Unterstützung seiner Vereine ein Dorffest. Am Samstag, 15. Juli, starten die Feierlichkeiten um 12 Uhr mit einem gemeinsamen Mittagessen, kündigt Daniela Steinecke vom Organisationsteam an. Darauf folgt um 13.30 Uhr das allseits beliebte Entenrennen auf der Bode. Auch die Kleinbodunger Bodestrolche aus dem Kindergarten wollen um 15 Uhr das Publikum mit ihrem bunten Programm unterhalten. Um 16 Uhr findet dann ein weiteres Entenrennen statt.

Außerdem sollen Kinderschminken, eine Hüpfburg und das Pinguinmobil für Spaß bei den Kleinen sorgen. Jung und Alt können den Nachmittag bei einer Tasse Kaffee und einem Stück der leckeren hausgebackenen Kuchen in gemütlicher Runde genießen. Am Abend will ein DJ mit seiner Musik die Gäste zum Tanzen animieren. Doch bevor das Fest ausklingen kann, kommt es um 21 Uhr nochmals zu einem Höhepunkt. Denn es wird ein Überraschungsgast erwartet.

Für das leibliche Wohl sorgen wieder die Kleinbodunger Vereine, die sich zusammen mit allen Bewohnern über zahlreiche Besucher und einen unvergesslichen Sonnabend freuen würden. Der Eintritt zum Fest ist frei.