Neue Öffnungszeiten der Nordhäuser Testzentren

Nordhausen. Folgende Änderungen gibt das Landratsamt bekannt.

Aufgrund des sinkenden Testaufkommens gibt es ab 7. Juni Änderungen bei den Nordhäuser Testzentren. „Es zeichnet sich ab, dass der Inzidenzwert im Landkreis Nordhausen unter den Schwellenwert von 35 bleibt. Liegt am Montag der Inzidenzwert erneut unter 35, gelten ab Mittwoch die Regeln für diesen Schwellenwert“, erklärt Landkreissprecherin Jessica Piper.

Somit entfällt in weiteren Einrichtungen die Testpflicht, zum Beispiel im Innenbereich von Restaurants, bei Freizeitangeboten wie Kinos und Hallenbädern sowie Fitnessstudios. Daher werden die Öffnungszeiten der Testzentren angepasst. Das Testzentrum in der Zorgestraße öffnet nun werktags von 7.30 bis 15 Uhr sowie Samstag von 7.30 bis 11.30 Uhr; die Teststation im Kino montags bis freitags von 14 bis 18 Uhr; das Testzentrum am Kornmarkt Montag bis Freitag von 8 bis 13 Uhr und Samstag 9 bis 12 Uhr; das Testzentrum im HSB-Bahnhof werktags von 13 bis 18 Uhr und Samstag 9 bis 14 Uhr. Die Teststation in Bleicherode ist Montag, Mittwoch, Freitag und Samstag von 9 bis 12 Uhr sowie Dienstag und Donnerstag von 13 bis 18 Uhr geöffnet. Heringens Testzentrum öffnet Dienstag von 10 bis 12 Uhr und Donnerstag von 14 bis 16 Uhr.

Die Teststationen im Poco in Nordhausen sowie in Niedersachswerfen schließen.