Geben ist seliger als Nehmen!, heißt ein deutsches Sprichwort, das aus der Bibel stammt (Apg 20, 35). Aber stimmt das wirklich? Macht Geben wirklich glücklich? Glücklicher als Nehmen? Dieser Frage ging die Psychologin Lara Aknin in einer Studie mit Kleinkindern nach.

Sie fand heraus: Bereits Kinder im Alter von unter zwei Jahren sind glücklicher, wenn sie anderen Süßigkeiten geben, als wenn sie selbst welche geschenkt bekommen. Zudem macht es Kinder glücklicher, etwas zu verschenken, was ihnen gehört, als denselben Gegenstand zu verschenken, der ihnen nicht gehört.

Wir konnten das gerade wieder in unserer Schule erleben. Die Mädchen und Jungen der dritten Klasse hatten im Rahmen eines Projekttages einen Spielzeugbasar organisiert – zu Gunsten der Unicef-Flüchtlingshilfe. Kinder aus Syrien und Armenien hatten dabei ihre Klassenkameraden darauf aufmerksam gemacht, dass in ihren Herkunftsländern nach wie vor Krieg herrscht und viele Menschen auf der Flucht sind. Sie erzählten von eigenen Erfahrungen und denen ihrer Verwandten.

Ganz stark war das Bedürfnis der Kinder da, helfen zu wollen und so wurde die Idee des Spielzeugbasars geboren.

Am Ende des Tages leuchteten die Augen der Kinder. Sie hatten gemerkt, dass sie in der Lage sind, etwas zu tun und Dinge zu bewegen. So wie es in dem schönen Lied heißt: „Viele kleine Menschen an vielen kleinen Orten, die viele kleine Schritte tun, können das Gesicht der Welt verändern!“

Und ich konnte in den Kinderaugen sehen, dass die alte Weisheit der Bibel stimmt: „ Geben ist seliger als Nehmen!“ Übrigens: Das gilt auch für Erwachsene!