Kristin Müller zu den Vorhaben am Sundhäuser See.

Ein Zeltplatz am Bielener See war schon vor Jahren im Gespräch. Campen ist heute ein echter Trend – nur fehlt der Stadt das Geld, um ihre Idee umzusetzen. Mit Axel Heck und Silvio Wagner stünden zwei Unternehmer bereit, für drei Millionen Euro einen Campingplatz am Sundhäuser See zu bauen.