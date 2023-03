Gebetstag eint alle Generationen im Südharz

Nordhausen. An 20 Orten wurde im Landkreis Nordhausen dem Frieden gedacht. Überraschend viele Frauen nahmen diesmal teil.

An 20 Orten erklang im Kirchenkreis Südharz vor Kurzem ein fröhliches „Ping An!“ – Friede sei mit dir – aus Taiwan. Der diesjährige Weltgebetstag hatte erneut alle Generationen und viele Nationen in unserer Region und weltweit im Gebet vereint.

Von einzelnen Gemeindeveranstaltungen über große Feiern für ganze Pfarrbereiche und Familiengottesdienste bis zur gemeinsamen Feier für die Gemeinden der Stadt Nordhausen kamen sie dazu zusammen. Gebete, Landinformationen, Musik und Kulinarisches einten die Teilnehmer.

In Nordhausen konnte in diesem Jahr wieder in ökumenischer Gemeinschaft im St.-Jakob-Haus gefeiert werden. Für die Bewohner eine schöne Gelegenheit, den Blick in entfernte Gegenden schweifen zu lassen. Der Blick in den Saal zeigte viele junge Frauen. Unter ihnen Maria, die als Mitglied der evangelischen Studentengemeinde Nordhausens mit ihren Kommilitoninnen den Gottesdienst mitgestaltete.

„Dieses Miteinander stimmt mich fröhlich“, strahlte Kathrin Schwarze, die Beauftragte für die Arbeit mit Frauen im Kirchenkreis Südharz. „Junge Frauen, die im Weltgebetstag ein Hoffnungszeichen sehen, werden Hoffnungszeichen für uns“, sagte sie.