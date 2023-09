Gebrauchtem in Nordhausen ein zweites Leben geben: Basar für Kindersachen

Nordhausen. Der Kindersachenbasar in der Teestube in Nordhausen hat eine lange Tradition. Wann gut erhaltene Kinderkleidung und vieles mehr die Besitzer wechseln können:

Bereits zum 51. Mal wird in der Nordhäuser Teestube, August-Bebel-Platz 21, ein Kindersachenbasar durchgeführt. Dazu laden die Organisatoren herzlich ein.

Der Basar findet am Freitag, dem 8. September, von 16 bis 19 Uhr, und am darauf folgenden Samstag, von 10 bis 12 Uhr, statt. Der Verkauf für Schwangere ist am Freitag von 15.30 bis 16 Uhr geöffnet.

Angeboten werden gut erhaltene Kinder- und Teenagerbekleidung, Bücher, Spielsachen, Kinderwagen und vieles mehr. Einige wenige Verkaufsnummern sind noch unter der Telefonnummer: 03631/97 47 88 zu erfragen. Die Veranstalter weisen darauf hin, dass ohne Verkaufsnummer ist keine Abgabe möglich ist.

Auf eine rege Teilnahme von Käufern sowie Verkäufern freut sich der Frauenfrühstückskreis der Nordhäuser Teestube.