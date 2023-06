Gedenken an die Nordhäuser Symbolfigur des Arbeiteraufstandes vom 17. Juni 1953

Nordhausen. SPD Nordhausen erinnert an Streikführer Otto Reckstat.

Dem Sozialdemokraten Otto Reckstat, der in Nordhausen zur Symbolfigur des Arbeiteraufstands am 17. Juni 1953 in der DDR wurde, gedachte am Samstag die Nordhäuser SPD. „Seine Geschichte steht exemplarisch für den unerschütterlichen Widerstand und den Kampf um Freiheit und Gerechtigkeit“, erklärt Sophie Meinecke von den Jusos Nordhausen.

Als Mitglied der SPD und des Reichsbanner Schwarz-Rot-Gold wurde Reckstat während der Zeit des Nationalsozialismus verfolgt und mehrfach inhaftiert, unter anderem im Konzentrationslager Esterwegen, wo er Zwangsarbeit leisten musste. Seit den späten 1940er-Jahren war Reckstat in der DDR als Industriearbeiter und Gewerkschaftsvertrauensmann tätig. Während des Arbeiteraufstands wurde er zum Streikführer in Nordhausen und zu einer Symbolfigur für die Arbeiterbewegung und den Kampf um Freiheit und Demokratie.

Trotz Niederschlagung des Aufstands und der anschließenden Verfolgung blieb Reckstat standhaft. Er wurde vom Bezirksgericht Erfurt als „imperialistischer Agent“ verurteilt und verbrachte vier Jahre im Zuchthaus, bevor er vorzeitig entlassen wurde.

„Das Vermächtnis von Otto Reckstat ist von unschätzbarem Wert. Seine Entschlossenheit und sein Mut sind ein inspirierendes Beispiel für uns alle“, so Meinecke.