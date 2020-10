Gedenken an NS-Opfer in Nordthüringen: Erfurter Büro gewinnt Ideenwettbewerb

Der Sieger im Ideenwettbewerb zur Neugestaltung des Geländes des KZ-Gedenkortes Ellrich-Juliushütte steht fest: „Wir haben uns einstimmig für den Entwurf des Erfurter Büros PSL Landschaftsarchitekten Ziegenrücker Dorlas entschieden“, sagte Jens-Christian Wagner, Direktor der Stiftung Gedenkstätten Buchenwald und Mittelbau-Dora, der zusammen mit den beiden Nordhäuser Landschaftsarchitekten Diana Moraweck und Sven Gerwien die dreiköpfige Jury bildete. Am Donnerstag traf sich die Jury zur Endauswertung im Freizeitzentrum in Walkenried.

„Wir waren von allen vier eingereichten Beiträgen sehr angetan, doch der Entwurf des Erfurter Büros hat am besten die verschiedenen Zeit- und Nutzungsebenen ausgearbeitet und die Auslobung des Wettbewerbes sehr ernst genommen“, führte Wagner aus. Daraus würden sich mehrere Zonierungen ergeben. Zum Beispiel sei der Bereich des ehemaligen KZ-Außenlagers bewusst frei gehalten von jeglichem Bewuchs. „Das Besondere von Juliushütte ist die Überlagerung von drei Bedeutungsebenen: KZ-Bereich, innerdeutsche Grenze und dem Grünen Band“, ergänzte Diana Moraweck. In den Bereichen, wo auf dem Gelände eine Nutzung vorhanden sei, bleibe der Bewuchs erhalten.

„Die Relikte sollen konservatorisch behandelt und zum Beispiel mit einem Betonschutz ausgestaltet werden“, verdeutlichte Wagner. Der einstige SS-Bereich solle einen Schotterrasen erhalten. Sehr überzeugt habe auch die Gestaltung des früheren Appellplatzes, der zum Teil mit Betonplatten versehen werden soll. Wichtig sei Wagner die Trennung von Gedenken und Information der Besucher, die auf einem Rundweg über das Gelände geführt werden.

Der Wettbewerb teilt sich in zwei Abschnitte. Zum einen der Ideenteil für das Gesamtgelände, und zum zweiten ein Realisierungswettbewerb für die beiden Gräberfelder des Gedenkortes auf niedersächsischer Seite. „Beide Grabflächen sollen mit Grauwacke gestaltet werden, und zwar auslaufend zu den Rändern hin“, erklärte Wagner. Diese Idee des Auslaufens habe der Jury besonders gefallen. Die Bäume, die sich auf den Auslauffläche befinden, sollen weiß getüncht werden.

Die Stiftung Naturschutz als Auslober des Wettbewerbes hat zudem einen zweiten Preis vergeben. Dieser ging an die Landschaftsarchitekten Kerck und Partner aus Hannover.

„Wir sind sehr glücklich, dass wir es geschafft haben, den Wettbewerb zu einem positiven Ende zu bringen“, sagte Ellrichs Bürgermeister Henry Pasenow (CDU). Und noch mehr freue ihn, dass sein Wunschentwurf gewonnen habe. „Wir werden als nächstes das Gespräch mit dem Innenministerium suchen“, kündigte Christopher Wagner, Vertreter des Bürgermeisters von Walkenried, an. Er rechne mit einer konkreten Planung des Realisierungswettbewerbes im kommenden Jahr und einer Umsetzung im Jahr 2022.

Die Umgestaltungs des Gesamtgeländes wird ebenfalls noch etwas Zeit brauchen. „Wir wollen die Bürger jetzt gezielt einbinden und planen eine Informationsveranstaltung noch in diesem Jahr“, versprach Jens-Christian Wagner. Die Entwürfe sollen sowohl in Ellrich als auch in Walkenried ab dem 2. November offiziell präsentiert werden. Die genauen Orte stehen indes noch nicht fest.