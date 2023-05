Gedenken in Nordhausen am 78. Jahrestag des Ende des 2. Weltkrieges

Nordhausen. Die Erinnerung soll auch in Nordhausen wachgehalten werden. Wann alle Bürger zum gemeinsamen Gedenken an die Befreiung vom Nationalsozialismus eingeladen sind.

Der 8. Mai 1945 markiert das Ende des Zweiten Weltkrieges und die Befreiung vom Nationalsozialismus. Die Stadtverwaltung Nordhausen lädt alle Bürger zum Gedenken an die 78. Wiederkehr des Kriegsendes und der Befreiung vom Nationalsozialismus am Montag, dem 8. Mai, um 10 Uhr zu einer Kranzniederlegung auf dem Ehrenfriedhof ein. Seit 2015 ist dieser Tag auch in Thüringen ein offizieller Gedenktag, an dem die Erinnerung an das historische Datum wachgehalten werden soll.