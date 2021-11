Gedenken in Nordhausen an die Opfer der Pogrome

Nordhausen. Die Stadt Nordhausen verneigt sich am ehemaligen Standort der Synagoge.

Mit einem Gedenken am Standort der ehemaligen Synagoge erinnerte die Stadt Nordhausen an die Opfer der Pogromnacht vor 83 Jahren. Mitgestaltet wurde das Erinnerungsgedenken durch Devin Alexander Schützenmeister (im Bild von links), Alexander Pohl, Merle Marie Schröter, Luise Junker und Jette Heide (nicht im Bild) vom Herder-Gymnasium, die Berichte aus der Reichspogromnacht am 9. November 1938 in Nordhausen, ausgewählte Biografien und Rezitationen vortrugen.

Im Namen der Stadt Nordhausen erinnerte Bürgermeisterin Jutta Krauth (SPD) an die Opfer.