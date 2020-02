Gedenken in Nordhausen: Dora-Außenlager stehen im Fokus des 75. Jahrestages

In diesem Jahr jährt sich die Befreiung des Konzentrationslagers Mittelbau-Dora zum 75. Mal. Darüber sprachen wir mit Gedenkstätten-Leiterin Regine Heubaum.

Was halten Sie davon, dass Thomas Kemmerich (FDP) als Thüringer Ministerpräsident gewählt wurde?

Die Wahl des FDP-Kandidaten Thomas Kemmerich mit den Stimmen von CDU und AfD zum Ministerpräsidenten von Thüringen ist ein politischer Tabubruch, der ohne Zweifel demokratiefeindlichen Kräften den Rücken stärkt. Und es ist beschämend, dass dies gerade in Thüringen passiert ist. Kemmerich sollte zurücktreten, den Weg für Neuwahlen freimachen und damit ein Zeichen setzen für die Stärkung unserer Demokratie.

Ende Januar wurde auf dem Nordhäuser Ehrenfriedhof der Opfer der Nationalsozialisten gedacht. Dabei waren Vertreter der AfD anwesend, die sich vor dem Denkmal verneigt haben. Wie war das für Sie?

Das war eine Veranstaltung der Stadt. Auf dem Gelände der KZ-Gedenkstätte Mittelbau-Dora ist die AfD zu Gedenkveranstaltungen grundsätzlich nicht erwünscht. Da hat die Stiftung Gedenkstätten Buchenwald und Mittelbau-Dora ganz klare Vorstellungen. Außerhalb von Gedenkveranstaltungen können AfD-Vertreter gern privat die Gedenkstätte und ihre Ausstellungen besuchen, um sich über die verheerenden Folgen nationalistischer und völkischer Gesellschaftspolitik zu informieren.

Dieses Jahr jährt sich die Befreiung des Konzentrationslagers Mittelbau-Dora zum 75. Mal. Was ist aus diesem Anlass geplant?

Zunächst wird im Rahmen des Jahrestages am 4. April um 15 Uhr die Sonderausstellung „...und dann beginnt das zweite Leben. Zeitzeugen im Porträt“ eröffnet. In der Fotoausstellung werden 22 Porträts von Überlebenden des KZ Mittelbau-Dora gezeigt. Jedes Bild ist mit einer Biografie hinterlegt, die das Leben der Männer nach der Befreiung in den Blick nimmt und zeigt, was diese Menschen für die Erinnerungspolitik geleistet haben. Die Aufnahmen stammen von dem US-amerikanischen Fotografen Alvin Gilens, mit dem die KZ-Gedenkstätte Mittelbau-Dora schon häufig zusammengearbeitet hat. Neben der Ausstellung wird es eine Vortragsreihe geben, die sich um das diesjährige Rahmenthema des Jahrestages „75 Jahre Erinnerung an die Lager des KZ-Komplexes Mittelbau“ dreht. Die Standorte der ehemaligen Mittelbau-Außenlager liegen auf dem Gebiet der früheren DDR und der Bundesrepublik. Es soll vor allem der Frage nachgegangen werden, wie mit den Tatorten nach 1945, auch vor dem Hintergrund des Kalten Krieges, umgegangen wurde. Geplant sind unter anderem Vorträge über die Erinnerung an die früheren Mittelbau-Lager in der Südharz-Region, die Nachgeschichte des KZ-Außenlagers Ellrich-Juliushütte und die Geschichte des Ehrenfriedhofs der Stadt Nordhausen. In Kooperation mit der Stadt Nordhausen findet am 6. April im Bürgersaal der Stadtbibliothek eine Festveranstaltung für die Überlebenden des KZ Mittelbau-Dora und ihren Angehörigen statt. Geplant ist eine szenische Lesung aus dem biografischen Lesebuch „Edmund Polak: KZ-Überlebender, Lyriker, Journalist“, die durch den Germanisten Bruno Arich-Gerz und Studenten der Bergischen Universität Wuppertal präsentiert und von einem Musikprogramm umrahmt wird.

Wird es auch wieder eine Gedenkveranstaltung auf dem Gelände von Mittelbau-Dora geben?

Ja, sie findet am 7. April um 11 Uhr statt. Dazu werden wieder Überlebende anreisen. Wir haben mehr als 50 Einladungen ausgesprochen, können zurzeit aber nicht sagen, wie viele der hochbetagten Herren tatsächlich den Weg auf sich nehmen können. Der Direktor der Stiftung Gedenkstätten Buchenwald und Mittelbau-Dora, Volkhard Knigge, wird die Veranstaltung eröffnen, Landtagspräsidentin Birgit Keller (Linke) ein Grußwort sprechen. Die Hauptansprache hält Wolfgang Huber, Professor für Sozialethik. Am 6. April um 11 Uhr findet eine Gedenkveranstaltung am Gedenkort Ellrich-Juliushütte statt.

Welche weiteren Programmpunkte sind noch geplant?

Weiterhin gibt es eine Filmvorführung, bei der die Dokumentation „Pizza in Auschwitz“ des israelischen Filmemachers Moshe Zimmerman gezeigt wird. Außerdem werden anlässlich des Jahrestages zwei Sonderführungen angeboten, die sich mit der Geschichte der KZ-Gedenkstätte Mittelbau-Dora befassen.